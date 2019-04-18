صور.. خوشي كابور تتعرض للسخرية من الجمهور في شوارع مومباي

رنا صلاح الدين - بوليوود - فتحي خلاف

شوهدت خوشي كابور ابنة المخرج بوني كابور والممثلة الراحلة سريديفي وهي تناول الغداء مع أصدقائها في مومباي يوم الأحد 15 أبريل، حيث التقط لها المصورين بعض الصور وهي ترتدي ثوب برتقالي قصير، حيث بدت متألقة تمامًا في ملابسها المشرقة.

شوهدت الفتاة البالغة من العمر 18 عامًا وهي تغادر المطعم الذي كانت تقوم بزيارته مع صديقة لها، حيث تجمع العديد من الشباب والجمهور حولها، وقد بدت غير مرتاحة لأن حشدًا تبعها من أجل التقاط بعض صور السيلفي معها.

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لكن يبدو أن خوشي لم تملك بعد كاريزما التعامل في تلك الأحداث باعتبارها شخصية عامة، فهي تنتمي لعائلة راسخة في بوليوود، إلا أنها لم تبدأ بعد ظهورها الكبير في السينما.

والدها بوني كابور يعمل منتجًا غزير الإنتاج، حيث كان وراء الأفلام المشهورة مثل Mr. India و Wanted، تعتبر والدتها الراحلة سريديفي Sridevi أسطورة في بوليوود، ورغم كل ذلك سرعان ما شقت طريقها إلى سيارتها، وتركت الجمهور ما بين السخرية منها والسخط على أسلوبها في التعامل.

قدمت شقيقتها الكبرى جانفي مؤخرًا أول ظهور لها على الشاشة الكبيرة في فيلم “دهادك”، ومن المقرر أن تظهر في فيلم الرعب Rooh-Afza مع راجكومار راو Rajkummar Rao.

وفقا للتقارير، كانت خوشي مهتمة في السابق بأن تصبح عارضة أزياء لكنها حولت تركيزها الآن على أمل اتباع خطى والدتها وشقيقتها في العمل بمجال الفن.