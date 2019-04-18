فيفيك أوبروي يتهم سلمان خان بتدمير حياته

رنا صلاح الدين - بوليوود - فتحي خلاف

اتهم ممثل بوليوود فيفيك أوبروي مواطنه النجم سلمان خان بالسعي لتدمير حياته المهنية، خلال استضافته بأحد برامج التوك شو الليلية التي أجريت مؤخرًا معه.

علق الممثل فيفيك أوبروي، عندما سُئل عن السؤال الذي سيطرحه على ممثل “دابانج” في حالة حقنه بمصل الحقيقة، وردا على السؤال، قال فيفيك: “هل تؤمن حقا بالغفران؟ “

قال ممثل PM Narendra Modi والذي يمتد الخلاف بين وبين سلمان خان لـ 16 عامًا: “أنا الرجل المحترفة على الجانب المهني منذ عام 2004، بسبب أو لا بسبب، الحقيقة هي أنني ما زلت هنا، غير قابل للكسر”

في عام 2003، عقد فيفيك مؤتمرا صحفيا اتهم فيه سلمان بالاتصال به في حالة سكر والتهديد بقتله، وكان لهذا العداء آثار مدمرة في حياته المهنية منذ ذلك الحين، مما أدى إلى سقوطه في نهاية المطاف في بوليوود.

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على جبهة العمل، تم إيقاف عرض فيلم فيفيك أوبروي PM Narendra Modi المرتقب والذي يتناول السيرة الذاتية لرئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي إلى أجل غير مسمى بناءً على طلب لجنة الانتخابات.

في السياق ذاته، تعد النجمة ايشواريا راي سبب العداء بين سلمان خان وفيفيك، منذ أن التقيا (سلمان وايش) خلال تصوير فيلمهما “Hum Dil De Chuke Sanam” ومنذ ذلك الحين ساد الغرام بينهما.

لكن بدأت تتدهور بينهما عندما سيطرت الغيرة على سلمان بسبب العلاقة التي ربطت راي بـشاروخان، بخاصّة بعد تعاونهما على فيلم “Chalte Chalte”، مع العلم بأنّ الممثلة راني موخرجي عادت واستبدلتها بعد المشكلة التي تسبّب بها سلمان في موقع التصوير.

وبعد علاقتها به، ارتبطت ملكة جمال العالم السابقة بفيفيك أوبروي وانتهى بها المطاف بالزواج من أبهيشيك باتشان! لذلكم يعد فيفيك أوبروي ضحية راي، الذي دخل معها في علاقة، بعد انتهاء علاقتها بسلمان، حيث تحدث علنا ​​حول كيف كان يتلقى تهديدات سلمان له بالبقاء بعيدا عنها. وهو ما أوقف مستقبله المهني نتيجة نفوذ سلمان في بوليوود.