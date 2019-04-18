هكذا تدعم منى زكي صديقتها ياسمين عبدالعزيز.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك

أبعد سوء الحظ الفنانة المصرية منى زكي عن الموسم الرمضاني الحالي أيضا، بعدما تغيبت عن الموسم الدرامي الماضي، ولكن ذلك لم يمنعها من تقديم الدعم لصديقاتها.

منى زكي علقت على البوستر الدعائي لمسلسل «آخر نفس» الذي تقوم ببطولته صديقتها المقربة ياسمين عبدالعزيز، وتمنت لها النجاح وأن يحقق العمل نسبة مشاهدة عالية.

كما علقت منى على بوستر جديد نشرته ياسمين عبر حسابها على موقع «أنستجرام»، ظهرت من خلاله وهي تحمل مسدسا، وكتبت معلقة: «جامدة».

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وقد ذكرت الفنانة منى زكي من قبل أنها متحمسة لمشاهدة عمل ياسمين عبدالعزيز، وخاصة أنها تغير جلدها تماما.

علاقة ياسمين ومنى تمتد لسنوات عديدة، وينعكس ذلك من تواجد كل منهما في أي مناسبة للأخرى ومؤازرتها لها.

ورغم أن ياسمين اعتادت على تقديم الأدوار الكوميدية إلا أنها في هذا العام قررت أن تقدم مسلسل تراجيدي يعتمد على التشويق والإثارة، حيث تجسد دور مهندسة ديكور فقدت زوجها في حادث غامض ولديها طفلين، وتتعرض لمشكلات كثيرة.

المسلسل بطولة فتحي عبد الوهاب، أحمد صلاح حسنى، أحمد العوضي، إيهاب فهمي، محمد عز، ثراء جبيل، أحمد كمال، حازم إيهاب، مراد مكرم، هند عبد الحليم، هبة عبد الغنى، عواطف حلمي، مصطفى حشيش.