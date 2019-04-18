عبير صبري بإطلالة جذابة برفقة زوجها بدبي.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك

سافرت الفنانة المصرية عبير صبري برفقة زوجها المحامي الفلسطيني أيمن البياع إلى دبي.

عبير شاركت محبيها عبر حسابها الشخصي على موقع «أنستجرام»، في صور لها مع زوجها من هناك، حيث اختارت لها أكثر من طلة مميزة.

كما تواجد في دبي أيضا عدد من الفنانين ومن بينهم مي سليم، المخرجة إيناس الدغيدي والفنانة رجاء الجداوي.

الفنانة المصرية تألقت في مجموعة من الصور بفستان أسود قصير أبرز جمالها ورشاقتها، وبدت أنيقة جدا من خلال ماكياج ناعم وتسريحة بسيطة.

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عبير ارتدت فستان آخر لونه برتقالي، بينما كشف عن جمالها بصورة أوضح، ولم تذكر الفنانة سبب سفرها إلى هناك برفقة زوجها.

عبير تزوجت من أيمن البياع العام الماضي، وذكرت أنها التقت به وحدث بينهما حوارات ثم وقع كل منهما في حب الآخر، وتمهلت في الموافقة على الزواج حتى تتأكد من مشاعرها.

الفنانة المصرية قالت إن أكثر ما لفت نظرها وأحبته في زوجها طيبته واحترامه للمرأة ولعملها، ولكن هذا لا يمنع انه عصبي جدا ويغار عليها.

عبير تشارك في الموسم الرمضاني المقبل من خلال مسلسل «هوجان»، مع الفنان محمد عادل إمام، كريم محمود عبدالعزيز، صلاح عبدالله وعمر متولي.