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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
حضرت الفنانة التونسية هند صبري العرض الخاص للفيلم المصري “يوم الدين”، ضمن فعاليات مهرجان قابس السينمائي المُقام حاليًا في تونس.
الفنانة التونسية أطلت في العرض ببنطلون جينز وقميص أبيض فضفاض أظهر نحافتها، مما كشف عن خسارتها للكثير من وزنها الزائد، وتزينت بمكياج قوي، وجمعت شعرها في تسريحة مختلفة.
والفيلم المصري “يوم الدين” يشارك ضمن المسابقة الرسمية للمهرجان، والتي يتنافس فيها 7 أفلام .
وكانت الفنانة التونسية هند صبري قد حضرت مؤخرا حفل افتتاح مهرجان “قابس سينما فن”، برفقة عدد من نجمات الفن منهن الفنانة إلهام شاهين، والفنانة بشرى.
وشاركت الفنانة التونسية جمهورها بمجموعة صور من المهرجان، على حسابها الخاص على موقع “انستجرام”، أرفقت الصور بتعليق قالت فيه: “مهرجان #قابس_سينما_فن..الحلم أصبح حقيقة.. ربحنا الرهان على جمهور و شباب #قابس والجهة.. القاعات مليئة والأفلام تشع حياة في المدينة هي و ضيوف المهرجان الأعزاء”.
وقد ظهر مقطع فيديو لإلهام وهند وهما ترقصان على على ألحان ‘’الطبال والزكار القابسي’‘، في أجواء غلب عليها طابع المرح والسعادة.
كانت هذه تفاصيل خبر هند صبري تلفت الأنظار بنحافتها في أحدث ظهور لها.. صور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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