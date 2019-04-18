سوسن بدر تظهر بلوك صادم في «ولاد رزق2».. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تشارك الفنانة المصرية سوسن بدر في الجزء الثاني من فيلم “ولاد رزق – أسود الأرض”، حيث تقدم خلاله دور شخصية شريرة.

وقد ظهرت مجموعة صور كشفت عن اللوك الذي ستظهر به الفنانة المصرية في الفيلم، حيث أطلت بشعر أبيض قصير، وتزينت بمكياج قوي غير جعل ملامحها أكثر قسوة.

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وجاء في بيان إعلامي أن الاستايلست ريهام عصام استغرقت أسبوعين كاملين لرسم الخطوط العريضة للشخصية الشريرة التي ستظهر بها سوسن في الجزء الثاني من فيلم “ولاد رزق”.

ويشارك في بطولة الجزء الثاني من “ولاد رزق”، الفنان أحمد عز، والفنان عمرو يوسف، والفنان أحمد الفيشاوي، والفنان أحمد داود، والفنان كريم قاسم، والفنان خالد الصاوي والفنانة نسرين أمين، والفنان ظافر العابدين، وهو من تأليف صلاح الجهينى، وإخراج طارق العريان ويحمل عنوان “عودة أسود الأرض”.

يذكر أن الفنانة سوسن بدر عرض لها مؤخرا الجزء الثاني من مسلسل “أبو العروسة” وشاركها بطولته سيد رجب، ومدحت صالح، ونيرمين الفقي، ومحمود حجازي، وولاء الشريف، كما عرض لها مسلسل “أهو ده اللي صار”، من بطولة روبي، وأحمد داوود، ومحمد فراج، وأروى جودة.