نشوى مصطفى تشيد بدنيا سمير غانم.. والأخيرة ترد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أشادت الفنانة المصرية نشوى مصطفى بموهبة الفنانة دنيا سمير غانم، خاصة بعد طرحها الإعلان الدعائي لمسلسلها الجديد “بدل الحكاية 3”.

نشوى قالت عن دنيا: ” دنيا سمير غانم من أهم ممثلات جيلها – بمناسبة البرومو الذكي المختلف لمسلسلها المختلف – ممثلة بتقدم كوميديا راقية ببساطة من غير مبالغة ولا استظراف”.

وأضافت، على حسابها على “انستجرام”: “معاها منتج شديد الذكاء بيعرف ازاي يعمل فن جاذب – مؤلف دماغه طازة في الكوميديا – ومخرج مهم وبيفهم في الكوميديا اللي بالميزان – بيساعدها فريق عمل كلهم سكر وشطار جدا.. نفتح القوس وده أول مسلسل حتابعه”.

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دنيا أعادت نشر كلام نشوى مصطفى على خاصية “ستوري” بموقع “انستجرام”، وووجهت الشكر لها بقولها: “شكرا ع الكلام المشجع ده من زميلة عزيزة وفنانة محترمة”.

يذكر أن الفنانة المصرية دنيا سمير غانم تقدم في رمضان 2019، مسلسل “بدل الحكاية 3”، حيث تعرض كل 10 أيام في رمضان قصة جديدة، كما تعود لتقديم شخصية “لهفة” التي سبق وقدمتها في مسلسل منفصل عام 2015 وحقق نجاحا كبيرا.