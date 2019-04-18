صورة تجمع علي ربيع وأوس أوس قبل الشهرة.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك

تم تكريم الفنان المصري علي ربيع مؤخرا من جامعة القاهرة، وهو المكان الذي تخرج منه الفنان برفقة زميليه أوس أوس وكريم عفيفي.

الفنان علي ربيع ظهر في صور قديمة مر عليها ما يقرب الـ 13 عاما مع زميليه «أوس أوس وكريم عفيفي»، حيث كانوا يدرسون بكلية التجارة، ويعرضون مسرحيات على مسرح الجامعة.

الجمهور لاحظ تغير كبير في شكل نجوم مسرح مصر قبل الشهرة وبعدها، واعتبر الأغلبية أن هذا التغير شيء عادي جدا بمرور السنوات.

Advertisements

الصور كانت الحافز لعدد كبير من الشباب الذي تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، لتؤكد ان حلم النجومية والنجاح قد يحدث بعد المثابرة، وأن الجامعة التي تدرس فيها قد تعود إليها بعد سنوات لتكرم من خلالها.

علي ربيع استطاع أن يلفت الأنظار لموهبته بسرعة كبيرة عندما أتاح له الفنان أشرف عبدالباقي الفرصة للظهور من خلال «مسرح مصر»، كما حقق زميليه شهرة كبيرة أيضا.

الفنان الشاب قال عنه الفنان سمير غانم إنه يذكره بشبابه، وأنه يمتلك موهبة الإضحاك بسهولة جدا، كما قال إن كرم عفيفي يذكره بالفنان جورج سيدهم.

الفنان المصري يعرض له في شهر رمضان القادم مسلسل «فكرة بمليون جنيه»، ويشارك ببطولته صابرين وسهر الصايغ.