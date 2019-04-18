الجمهور يهاجم حلا شيحة بسبب صورتها مع محمد رمضان والفنانة ترد.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تعرضت الفنانة المصرية حلا شيحة لهجوم من قبل عدد من متابعيها بعدما قامت بنشر صورة لها مع الفنان محمد رمضان عبر حسابها الشخصي على موقع «أنستجرام».

حلا ظهرت في الصورة مع رمضان وهو يمسك بيدها ويضحكان معا، وكتبت معلقة: «صورة بحبها من كواليس العمل اللي سعيدة بوجودي فيه يارب النجاح كله زلزال رمضان 2019 اللي من القلب لازم يوصل للقلب».

الصورة حازت على إعجاب بعض جمهور حلا ولكن عدد كبير من جمهورها انتقدها بسبب ظهورها يدا بيد مع الفنان محمد رمضان بعد أن كانت ترتدي الحجاب.

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الفنانة حلا شيحة ردت على هذه الانتقادات وكتب في تعليق: «محمد ده زميل وأخ وبيحب زوجته وربنا يخليه ليها ولأولاده».

الفنانة العائدة من الاعتزال أضافت: «اللي مش حابب وشايف ان الصفحة دي مش عاجباه ياريت ميعلقش دي صفحة فنية بس أهلا بالتعليقات الايجابية الباقي لا يعنيني».

حلا شيحة عادت للتمثيل منذ شهور وبعد فترة اعتزال ارتدت فيها الحجاب والنقاب امتدت لـ 12 عاما، حيث بدأت منذ عام 2007، وقررت حلا أن تعود لجمهورها في رمضان من خلال مسلسل «زلزال».