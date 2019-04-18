محمد إمام يتغزل بالفنانة اللبنانية داليدا خليل في الكواليس.. صورة

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

شارك الفنان المصري محمد إمام، متابعيه عبر صفحته الشخصية بموقع «إنستجرام»، بصورة له برفقة الفنانة اللبنانية داليدا خليل.

محمد إمام، علق على الصورة قائلًا: «من فترة طلبت منكم ترشحولي نجمة لبنانية تكون ضيفة شرف مسلسل هوجان.. ناس كتير من كل الوطن العربي رشحتلي نجمة لبنان داليدا خليل و كانت فعلاً مناسبة جداً للدور فنانة جميلة و إنسانة أجمل و أستمتعت بالشغل معاها».

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وأضاف: «متحمس إن انتوا تشوفوا المشاهد اللي صورناها مع بعض.. إستنونا في رمضان إن شاء الله يؤبرني».

مسلسل «هوجان» بطولة محمد إمام، وكريم محمود عبد العزيز، وعبير صبرى، وصلاح عبد الله، ورياض الخولى، وأوس أوس، وميرنا نور الدين، وعارفة عبد الرسول، وأسماء أبو اليزيد، وهاجر أحمد، ومن تأليف محمد صلاح العزب، وإخراج شيرين عادل.

الفنان المصري، يقدم فى العمل شخصية جديدة ومختلفة تمامًا عما قدمه من قبل، حيث يجسد شخصية بطل خارق، فيظهر فى الحلقات تارة يسحب سيارات بيده دون أن يساعده أى شخص، وتارة يثنى العملات المعدنية بأصابعه وفمه، كما يبرع فى أكل الزجاج، لذلك يطلق عليه «هوجان» فى المنطقة التى يعيش فيها، ويصبح واحدًا من صفوة المجتمع.