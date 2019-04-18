مهرجان أعياد بيروت يكشف برنامجه للصيف المقبل

اسماء السيد - ""الخليج 365"" من بيروت: يُطلّ مهرجان أعياد بيروت على جمهوره للعام الثامن على التوالي على واجهة بيروت البحرية مع سلسلة حفلات تمّ الإعلان عن تفاصيلها في مؤتمر خاص أقيمَ بفندق الفينيسيا – بيروت، وحضره ورعاه كل من وزيري السياحة والثقافة أفيديس كيدانيان ومحمد داوود داوود.

كيدانيان

بعد كلمة إدارة المهرجان الترحيبيّة، أكّد وزير السياحة اللبناني أفيديس كيدانيان دعم الوزارة للمهرجانات اللبنانية كافة وعلى وجه التحديد "اعياد بيروت"، كما تحدّث عن الدور الذي يلعبه هذا الحدث السنوي من ناحية تنشيط الحركة السياحية، وهنّأ في كلمته أصحاب الشركات الخاصة التي تتولى تنظيم Beirut Holidays ، كما وجّه دعوة مباشرة إلى كافة السيّاح لزيارة لبنان في الموسم الصيفي القادم الذي يتوقّع أن يشهد حركة ناشطة.

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داوود

بدوره أثنى وزير الثقافة اللبناني محمد داوود داوود على الدور الذي يلعبه المهرجان في خلق الاجواء الايجابية في العاصمة اللبنانية، كما تحدّث عن أهمية التنوّع الثقافي الذي يتضمنه البرنامج الفني الخاص بالحفلات، ودعا الجميع للتعاون من أجل استعادة ثقة اللبنانيين والمهاجرين والسيّاح وكل من يحب هذا البلد، واعتبر أن هذه المهرجانات تساهم في النهضة الثقافية والاقتصادية.

هذا وتمثلت الشركات الثلاث المنظّمة للمهرجان 2U2C، Star System و Production Factory بحضور أمين أبي ياغي، كلود قواص وجورج عيسى الّذين أجمعوا على "رسالة المهرجان السامية ودوره في خلق حركة خاصة في قلب العاصمة".

البرنامج:

- الافتتاح في 11 يوليو مع الفنان وائل كفوري الذي سيُحيي حفله الفني الوحيد في العاصمة خلال الموسم الصيفي على مسرح أعياد بيروت

- في 14 يوليو، وللعام الثاني على التوالي يُحيي الفنان ناصيف زيتون ليلة شبابية صاخبة سيقدّم خلالها أغاني ألبومه الجديد للمرة الأولى

- وسيكون الجمهور على موعد مع Stars 80 مساء 17 يوليو المقبل بعد النجاح الذي حققته في فرنسا وعدد من الدول الأوروبية، ذلك بمشاركة 13 فرقة فنية أجنبية.

- ويُطلّ في 19 يوليو الموسيقي اللبناني زياد الرحباني على جمهور المهرجان في حفلٍ يحمل اسم العاصمة "ببيروت" ويشاركه فيه مجموعة من الأصوات اللبنانية والأجنبية المعروفة مثل المغنية Lisa Simone.

- وبعد غيابه لعدّة سنوات عن الحفلات اللبنانية، يُحيي الموسيقار العالمي Yanni ليلة عالمية بامتياز مساء 23 يوليو، بمشاركة اوركسترا ضخمة.

- وفي موعدها السنويّ الثابت، تطلّ الفنانة اليسا على جمهورها اللبناني مساء 26 يوليو، في ليلة تملؤها الرومانسية والحب.

- هذا ويُختَتم المهرجان في دورته للعام الحالي مع Beirut Summer Shakedown مساء 30 يوليوز في ليلة شبابية ضخمة لمحبي الموسيقى الصاخبة.