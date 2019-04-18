جيهان خليل تخوض تجربة التقديم التليفزيوني

اسماء السيد - ""الخليج 365"" من القاهرة: تخوض الفنانة المغربية جيهان خليل تجربة التقديم التليفزيوني من خلال برنامج "سيرة الحبابيب" المقرر عرضه خلال شهر رمضان المقبل على شاشة قناة "تين" المصرية. وهي تُشارك في البرنامج الحواري الاجتماعي الجديد مع الاعلامي عمرو عبد الحميد الذي بدأت معه بتسجيل الحلقات تمهيداً للعرض الرمضاني. علماً أنها ستقوم بتصوير الملصقات الدعائية والإعلان الترويجي خلال الايام القليلة المقبلة بالتزامن مع اطلاق القناة للحملة الدعائية الخاصة ببرامجها الرمضانية.

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