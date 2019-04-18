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شكرا لقرائتكم خبر عن فرنش مونتانا فى أغنية جديدة مع كاردي بي وبوست مالون.. اعرف تفاصيلها والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن النجم العالمي فرنش مونتانا أنه سيطلق قريبًا عملا غنائيا ضخما تعاون فيه مع اثنين من أهم نجوم الراب في العالم وهما كاردي بي التي تحظي بشعبية جارفة حول العالم، والنجم الشهير بوست مالون، وأشار إلى أن الأغنية ستطلق قريبًا وستكون بمثابة مفاجأة لكل محبي الغناء والموسيقي حول العالم.
وحسب موقع "hiphop-n-more" أن فرنش مونتانا البالغ من العمر -34 عامًا- رفض الكشف عن اسم الأغنية لكنه وعد كل محبيه أنها ستكون من أجمل أغنيات العام.
فرنش مونتانا و بوست مالون و كاردي بي
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