شكرا لقرائتكم خبر عن "ماتش بينج بونج مع الزعيم".. شاهد أشرف عبد الباقى يسترجع ذكرياته مع عادل إمام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عند استعادة الذكريات الجميلة تعتبر لحظات رائعة للإنسان، ولكن بالنسبة للفنان فإن الذكريات مع الزعيم عادل إمام لها طعم آخر، حيث شارك الفنان أشرف عبد الباقى صورة من برنامج دارك الذى كان يعرض على قناة الحياة، برفقة الزعيم أثناء لعبهم تنس الطاولة.

أشرف عبد الباقى، شارك جمهوره تلك اللحظة الرائعة مع الزعيم عادل إمام، وعلق قائلاً :" لعبة البينج بونج مع الزعيم ليها طعم مختلف ..دارك".

ويقدم الفنان أشرف عبد الباقى برنامج "قهوة أشرف" ، من داخل قهوة ويلتقى فيها العديد من النجوم، وكذلك الشباب من أصحاب المشروعات الجديدة وأصحاب عربات الأكل، ويذاع فى تمام الساعة العاشرة مساء عبر شاشة قناة الحياة كل يوم ثلاثاء.

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