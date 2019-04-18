جاستن بيبر يقدم أغنية سينجل مع ليل ديكى

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

يشارك نجم البوب والمطرب الكندي الشهير جاستين بيبر، بأغنية سينجل جديدة مع المطرب العالمي ليل ديكي، و ذلك حسبما ذكر موقع ” elitedaily “.

و من المقرر أن يتم إطلاق الأغنية خلال الأيام القليلة المقبلة، وهو الخبرالذي استقبله عشاق الموسيقي و الغناء بحماس شديد .

واعتبر قطاع كبير من محبي وعشاقي جاستين بيبر صاحب الـ 25 عام و ليل ديكي البالغ من العمر 31 عاما أن الاغنية ستكون مفاجأة لكل محبي موسيقي الراب والبوب حول العالم .

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وكان ليل ديكي قد قدم عدد من الأغاني الناجحة، ومن أبرزها : ” white crime ” و ” pillow talking ” و ” too high ” ، و غيرها.

وعلى جانب أخر، يبدو أن النجم والمطرب الكندي الشاب جاستين بيبر، لديه مواهب أخرى، غير الغناء، حيث فاجئ متابعيه على حسابه الخاص على موقع تبادل الصور، أنستجرام، مؤخرا، بنشره لقصيدة شعر وصف خلالها مدى حبه لزوجته العارضة العالمية هايلي بالدوين.

ولم يسبق لجاستن بيبر أن يكشف عن موهبته في كتابة الشعر، حتى في الموسيقى التي يقدمها، فقد عرف بموهبته في التلحين فقط بجانب الغناء، ومن الصور التي تحدث عنها بيبر في قصيدته، أنه وصف زوجته بأعظم هدايا الرب له، وأنها توأم روحه الذي وجده بعد سنوات من البحث.