بعد الجدل حول سرقة أغنية «بنت أكابر» طوني قطان يوجه رسالة لأصالة

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

وجه الفنان الأردني طوني قطان، رسالة خاصة للفنانة السورية أصالة والملحن محمود الخيامي، بعد الجدل الذي أثير مؤخرًا حول أغنية “بنت أكابر”، وتشابه لحنها مع أغنيته “يلي بتحب النعنع”.

وقال خلال لقائه في برنامج The Insider، والمذاع عبر فضائية “دبي”، أنا بحب أصالة جدًا، و هي فنانة كتير كبيرة وأنا بحبها وبحترمها وكذلك الملحن محمود الخيامي، ملحن مهم وأعماله مميزة، وعلى حسابها كل الأغاني.

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وأضاف، أغنية “ياللي بتحب النعنع”، ناجحة ووصلت مشاهدتها إلى 70 مليون ومن الممكن ان يكون شخص اتأثر بها ولا أتوقع ان يكون الموضوع منتعمد وأن يأخذوا الأغنية ويعملوها لأن هناك اختلاف بسيط.

أغنية “بنت أكابر” من كلمات: أبو نعمة، ومن ألحان: محمود الخيامي، وتوزيع على فتح الله، والكليب من إخراج أدهم الشريف، وتعد اول أغنية لأصالة باللهجة الصعيدية، ولم تعلق أصالة إلى الآن عن أخبار سرقة لحن الأغنية.

أغنية “يلي بتحب النعنع”، كلمات وألحان موسى الحافظ، و موسيقي المايسترو بهاء الداوود، والاغنية تم طرحها في شهر يوليو 2017.