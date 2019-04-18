مروة نصر تحيي ذكرى وفاة والدها برسالة وصورة.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أحيت الفنانة المصرية مروة نصر ذكرى وفاة والدها من خلال حسابها الشخصي على موقع «أنستجرام».

مروة نشرت صورة مع والدها الراحل، حيث كانت تؤدي العمرة معه، وعلقت قائلة: « النهارده سنويه وفاه بابا فضلا وليس امرا ادعوله واقرولوا الفاتحة كنت محتاجه وجوده في كل مراحل حياتي وحشني جدا وفاته اكتر حاجه قهرتني في حياتي كلها بس اكيد هو في مكان احسن من هنا».

الفنانة المصرية ختمت رسالتها بالدعاء لوالدها، وتلقت عدد كبير من تعليقات الجمهور الذي دعا لوالدها الراحل بالرحمة.

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مروة نصر تعرضت مؤخرا لأزمة صحية دخلت على إثرها إلى المستشفى، وقالت إن الطبيب كان أن يقتلها بسبب خطأ طبي، وأصيبت بمشاكل في المعدة.

وكانت مروة نصر، قد كشفت عن صور لأعمال سحر عثرت عليها في منزلها وهي عبارة عن أوراق بيضاء كتب عليها بالأحمر بالإضافة على صورة شخصية لها كتب عليها أيضًا وكذلك ورقة ملفوفة على شكل مثلث المعروفة بأوراق السحر.

يُذكر أن مروة نصر هي نجمة برنامج ستار أكاديمي في موسمه الثالث، حققت بعده النجاح، وأصدرت ألبوم بعنوان «سنين»، وتزوجت من المنتج محمد علام.