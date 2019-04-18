ظهور نادر للفنانة سيمون مع زوجها.. صور

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رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك
لا تظهر الفنانة المصرية سيمون برفقة زوجها محمد غنيم إلا نادرا، حيث أنها تزوجت به منذ 10 سنوات، وكان أول ظهور لهما معا منذ 3 سنوات فقط.
سيمون ظهرت مع زوجها محمد عنيم في حفل زفاف الإعلامية جيهان منصور، والذي حضره عدد من الفنانين.
الفنانة المصرية حرصت على التقاط الصور مع زوجها، وذكرت من قبل إنها لا تحب التحدث عن حياتها الشخصية، كما أن علاقتها بزوجها جيدة جدا وأنه متفهم لطبيعة عملها ويشجعها دوما.
الفنانة المصرية من مواليد عام 1966، دخلت عالم الشهرة من بوابة الغناء، وقدمت أغاني باللغة اليونانية، تألقت في التسعينات بأغاني ناجحة ومنها: «مش نظرة وابتسامة، بتكلم جد مع الفنان حمدي الشاعري، ماشية وساعتي مش مظبوطة».
سيمون عادت للتمثيل من بوابة الدراما، حيث قدمت دور ناجح في مسلسل «بين السرايات»، ثم شاركت في مسلسل «الأب الروحي»، مع عدد كبير من النجوم.
الفنانة المصرية يعرض لها حاليا مسلسل «قيد عائلي»، مع عدد كبير من النجوم ومنهم عزت العلايلي، بوسي، ميرفت أمين، وصلاح عبدالله، وحقق العمل نسبة مشاهدة عالية.
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