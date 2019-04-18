محمد حماقي يتألق في حفل ضخم في جامعة القاهرة.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - دعاء العربي

أحيا الفنان المصري محمد حماقي واحدة من اضخم الحفلات في تاريخ الجامعات المصرية من حيث الحضور الطلابي من مختلف الكليات والمراحل وذلك بساحة القبة داخل حرم جامعة القاهرة.

حضر حماقي بصحبة مدير أعماله حمدي بدر ووقع الاختبار على وليد منصور بالتنسيق مع إدارة الجامعة لتنظيم الحفل، نظرا لقدرته علي السيطرة على الحفلات الجماهيرية ذات الحضور الضخم الذي يتعدي عادة ال ١٠٠ ألف فرد، حيث سبق وأن قام بتنظيم حفل ممثال لحماقي من حيث العدد داخل جامعة عين شمس .

وقام حماقي قبيل فقرته بطمأنة جمهوره وتوجيه التحية لهم بمجرد وصوله مكتب رئيس الجامعة حيث تبادل مع جمهوره التحية من شرفة مكتب د. محمد عثمان الخشت وسط هتافات وصيحات الإعجاب.

وبمجرد صعود حماقي علي خشبة المسرح مرددا لأغنية “نفسي ابقي جنبو” ضجت ساحة جامعة القاهرة بهتافات وصيحات الإستقبال التي امتد دويها المناطق المحيطة بالجامعة في الدقي والمهندسين وميدان الجيزة.

Advertisements

وحرص حماقي في بداية فقرته علي تحية الجمهور والتعبير عن شعوره بالفخر لوجوده وسط طلاب أعرق جامعات مصر وهي جامعة القاهرة ووجه الشكر للدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة.

واستكمل حماقي الحفل بعدد كبير من أغانيه المحببة لدى الشباب، والتي تألق بها طوال مشواره الفني الذي تخطي ال ١٥ عاما من النجاحات منها: “كل يوم من ده” ،” يزلزل “، “صور” ، “ليلي “،”من البداية” ،”راضيني” و”يا ستار” والعمل ايه”.. بالإضافة إلي “ما بلاش ” و” قالوا عنك” .. وغيرها

وشهد الحفل حشودا غير مسبوقة من الطلاب من الجنسين بكافة الطرق المؤدية لمسرح الحفل ممن حملوا لافتات بعبارات المودة والحب لإستقبال حماقي.

وعلي جانب آخر يستعد حماقي مساء الأربعاء لإحياء حفله الأول بمدينة الزقازيق داخل الإستاد بحضور جماهيري من أبناء المحافظات المجاورة حيث تأتي سلسلة حفلاته الجماهيرية امتدادا لنجاح ألبومه الأخير ” كل يوم من ده” .