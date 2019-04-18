إيمان العاصي تستعرض مهارتها في المطبخ بأحدث جلسة تصوير.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك

خضعت الفنانة المصرية إيمان العاصي لجلسة تصوير جديدة مع المصور الفني أيمن عباس، نشرت صور منها عبر حسابها على موقع «أنستجرام».

إيمان تألقت بطلتين مبهرتين، فالجلسة تتناسب مع شهر الصيف، حيث ظهرت الفنانة في واحدة من الصور وهي على الشاطئ، وترتدي قبعة كبيرة، بينما أمامها طبق ممتليء بالفاكهة.

الفنانة المصرية ظهرت في صورة أخرى من داخل المنزل على الشاطئ، حيث كانت في المطبخ تستعرض مهاراتها في تقطيع الخضروات، بينما ترتدي ملابس بسيطة.

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طلة إيمان العاصي حازت على إعجاب عدد كبير من جمهورها الذي تغزل فيها من خلال سيل من التعليقات عبر حسابها الخاص.

إيمان العاصي تشارك في الموسم الرمضاني القادم من خلال مسلسل «لمس أكتاف»، والذي تشارك بطولته مع الفنان ياسر جلال.

«لمس أكتاف» بطولة فتحي عبدالوهاب، محمد عز، حنان مطاوع، تأليف هاني سرحان، ومن إنتاج سينيرجي، ويخرجه حسين المنياوي، كما تشارك إيمان في مسلسل «مملكة إبليس»، مع الفنانة رانيا يوسف والفنانة غادة عادل، وتم تغيير اسمه من «ملايكة إبليس».