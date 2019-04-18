أحمد فهمي يقرر اعتزال مواقع التواصل.. هل هنا الزاهد السبب؟

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

قرر الفنان المصري أحمد فهمي أن يعتزل مواقع التواصل الاجتماعي، وأعلن ذلك من خلال حسابه على موقع «أنستجرام».

أحمد فهمي كتب عبر حسابه الخاص: «آخر أسبوعين لي على السوشيال ميديا باي باي»، مما يعني أنه سيعتزل مواقع التواصل في شهر رمضان، وقد يكون لفترة أطول.

الفنانة المصري لم يذكر سبب هذا القرار، وتلقى عدد كبير من تعليقات جمهوره عبر حسابه على موقع «أنستجرام»، الذي سأله عن سبب اتخاذ هذا القرار، ولكنه لم يوضح شيئا.

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أحمد فهمي معروف عنه أنه يدخل في جدال ونقاشات حادة مع جمهوره سواء كان بسببه أو بسبب شيء متعلق بخطيبته الفنانة هنا الزاهد، وقد حدث ذلك لأكثر من مرة.

يذكر أن أحمد فهمي يشارك في رمضان 2019 بمسلسل “الواد سيد الشحات” وهو أول عمل يجمعه بخطيبته الفنانة هنا الزاهد.

المسلسل بطولة أحمد فهمي وهنا الزاهد ومحمد عبد الرحمن، كما يظهر مجموعة كبيرة من ضيوف الشرف وهو من إنتاج شركة “سينرجي”، وتأليف مصطفى صقر ومحمد عز وكريم يوسف وإبراهيم خطاب، وإخراج أحمد الجندي.