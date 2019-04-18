الجمهور لم يتعرف عليها.. هل خضعت أيتن عامر لعملية تجميل؟.. شاهد

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رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك
بملامح وجه مختلفة، أطلت الفنانة المصرية أيتن عامر على جمهورها لدرجة أن عدد كبير منهم لم يتعرف عليها.
محمد كارتر، مدير التصوير وزوج الفنانة شيماء سيف، نشر صورة حديثة له مع الفنانة أيتن عامر، عبرحسابه على موقع «أنستجرام»، وعبر من خلالها على سعادته بلقائها، ولكن اندهش الجمهور من التغير الكبير في شكل أيتن.
الجمهور ظن للوهلة الأولى أنها شخص آخر، وتوقع البعض أن تكون الفنانة خضعت لعملية تجميل أو أن الماكياج الذي وضعته هو سبب هذا التغير الكبير في شكلها.
أيتن عامر تغيبت مؤخرا عن حضور العرض الخاص لفيلمها الأخير «ضغط عالي»، وذلك بسبب عدم استقرار الحالة الصحية لنجلها الصغير يوسف.
وفيلم “ضغط عالي” من بطولة الفنان نضال الشافعي، والفنانة آيتن عامر، والفنان لطفي لبيب، والفنانة هالة فاخر، والفنان أحمد فتحي، والفنان رامي غيط، والفنان صبري عبد المنعم، والفنانة ميمي جمال، والفنان عمرو رمزي.
كما تشارك أيتن عامر في السباق الرمضاني لعام 2019، من خلال مسلسل «طلقة حظ»، مع الفنان مصطفى خاطر.
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