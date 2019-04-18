حادث ومحضر شرطة يكشفان عن خطوبة لقاء سويدان سرا.. صورة

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

بعد أن تعرضت الفنانة المصرية لقاء سويدان، لحادث مروري خلال اليومين الماضيين أثناء سفرها من القاهرة إلى الإسكندرية على الطريق الصحراوي، و كانت بصحبة رجل أعمال شاب يدعى أحمد سعيد عبدالحميد عبدالمنعم.

وتبين من خلال إجراء المحضر بقسم شرطة الشيخ زايد، أنه خطيبها، خاصة أنه تم تحرير المحضر باسمه وليس باسم الفنانة لقاء سويدان.

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وفي أول تعليق من لقاء سويدان، على الأخبار التي نشرت حول خطبتها سرًا، عبرت عن انزعاجها في تصريحات صحفية قائلة: «أنا مش عارفة الناس جابت الكلام ده منين»، ولكنها لم تؤكد خبر خطبتها من عدمه قائلة: «لن أرد».

وكانت لقاء سويدان، قد ظهرت برفقة هذا الشاب، خلال حفل افتتاح العرض المسرحي «الملك لير»، للفنان يحيى الفخراني، والذي أقيم منذ أيام.

يذكر أن الفنانة لقاء سويدان، يعرض لها حاليا الجزء الثاني من مسلسل «البيت الكبير»، حيث تشارك في بطولته بجانب عدد كبير من الفنانين منهم سوسن بدر ولوسي وأحمد بدير وحجاج عبدالعظيم وغيرهم، من تأليف أحمد صبحي، وإخراج محمد النقلي.