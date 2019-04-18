شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. مصر والمغرب تتوجان بجوائز الدورة الرابعة لمهرجان مسرح الجنوب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهت اليوم فعاليات الدورة الرابعة المهرجان المسرحى لشباب الجنوب بأسيوط، برئاسة الكاتب الصحفى هيثم الهوارى، والذى أقيم خلال الفترة من 11 – 17 إبريل 2019، حيث جاءت جوائز التمثيل رجال كالتالي : الجائزة الثالثة فاز بها جورج جوزيف عن عرض "قربان النهر" فرقة الجذور من جنوب السودان . أما الجائزة الثانية فاز بها خالد على حسن -عن عرض رجعة بلا روح لفرقة انا كوندا – قنا - مصر. بينما الجائزة الاولي فاز بها عبد الله الهيوب عن عرض "بمهاود" من المغرب .

وفى جوائز التمثيل نساء، الجائزة الثالثة فازت بها سهيلة مصطفى عن عرض "أم العدانى"- الغردقة – مصر، والجائزة الثانية فازت بها ماجدولين بجى عن عرض بمهاود – المغرب، أما الجائزة الأولى فازت بها فاطمة حسن أحمد عن عرض رجعة بلا روح – قنا .

أما جوائز السينوغرافيا وهى جائزة مالية قدرها ثلاثة آلاف جنيه مهداه من الفنان السينوغرافى الكبير حسين العزبى، فاز بها خالد على - عن عرض رجعة بلا روح – قنا .

وفى جوائز الإخراج فاز بالجائزة الثانية نور الدين فوينتى عن عرض بمهاود – المغرب، والجائزة الأولى فاز بها محمد موسى عن عرض رجعة بلا روح – قنا – مصر .

بينما فاز بجائزة لجنة التحكيم الخاصة عرض بمهاود – المغرب، وجائزة أفضل عرض جماعى فاز بها عرض قربان النهر – جنوب السودان.

وأخيرا مع جوائز أفضل عرض: ( جوائز دعم الانتاج )، الجائزة الثالثة فاز بها عرض أم العدانى – الغردقة وقدرها عشرة آلاف جنيه . الجائزة الثانية فاز بها عرض كفر التنهدات فرقة النور للمكفوفين بأسيوط وقدرها عشرة آلاف جنيه، أما الجائزة الأولى فاز بها عرض رجعة بلا روح – قنا وقدرها عشرة آلاف جنيه.

وضمت لجنة التحكيم د. حسن عطية، مهندس الديكور محيى فهمى، الكاتب والمخرج شاذلى فرح، وجاءت توصيات اللجنة في إطار المجهود الضخم الذى بذل من اجل إنجاح هذه الدورة والانتقال بها من المحلية الى الدولية، بما يلى :

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أولا:ضرورة الاهتمام بالنص الدرامى لما له من دور فاعل فى تماسك العرض المسرحى وتوصيل رسائل جادة لجمهوره ودعم اداء الممثل بشخصيات ذات عمق تساعده على ابراز موهبته وقدراته الخاصة

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ثانيا:ضرورة الاهتمام بالموروثات الشعبية لكل مجتمع قادم منه عرض مسرحى ، لدعم الهويات الخاصة بكل مجتمع ، وتقديم المشترك بين ثقافات المجتمع الافريقى ككل

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ثالثا:ضرورة إعداد ملخص للعرض المسرحى باللغات العربية والانجليزية والفرنسية يوزع قبل العرض، مما يسمح للجمهور المختلف بتلقى عميق للعروض المقدمة، لاسيما إذا كانت معتمدة على حكايات شعبية خاصة بكل مجتمع

وتم الإعلان عن الفائزين بمنح أكاديمية الفنون للدراسة بها وذهبت إلي كل من فاطمة حسن من فرقة أنا كوندا - قنا، وأية عمار من فرقة يلا بينا – أسيوط، وسهيلة مصطفى من فرقة كراكيب المسرحية- الغردقة، وخالد على حسن من فرقة أنا كوندا قنا، ومكاريوس إسحاق من فرقة كراكيب المسرحية - الغردقة.

بدأ حفل الختام بالسلام الوطنى وعروض فنية نتاج ورشتى التمثيل والعرائس، وشهد الحفل حضور كل من :محافظ اسيوط اللواء جمال نور الدين محمد عبد الجليل سكرتير عام محافظة أسيوط وعمرو عبد العال نائب المحافظ واللواء حسن خلاف رئيس شرف المهرجان والفنان المغربى عبد الكريم الكراكبى ومهندس الديكور حسين العزبى والكاتب أيمن سلامة.

وكرم فى الختام الفنان إبراهيم نصر وماهر سليم ود. حسين العزبي وأيمن سلامه والفنان المغربي عبد الكبير الكاكنة.

وفى كلمة رئيس المهرجان الكاتب الصحفى هيثم الهوارى أعلن عن موافقة وزيرة الثقافة على انشاء فرع لاكاديمية الفنون بمحافظة اسيوط وايضا تاسيس اتحاد المسرحىين الافارقة وتترأس مصر دورته الأولى.















