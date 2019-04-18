شكرا لقرائتكم خبر عن بسبب "طلقة حظ".. مصطفى خاطر يسافر إلى لبنان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يصور حاليا نجم مسرح مصر مصطفى خاطر، عدة مشاهد من مسلسله فى بيروت، لمدة 4 أيام كاملة، بصحبة عدد من الفنانين، حيث من المقرر أن يعود خاطر وفريق العمل غدا الجمعة ، ليستأنف بعدها مخرج العمل أحمد خالد أمين التصوير فى القاهرة بكثافة للإنتهاء من الـ 15 حلقات الأولى من العمل .

وفى السياق ذاته أوشك مخرج العمل على الانتهاء من مونتاج ومكساج الـ 10 حلقات الأولى، بالإضافة إلى وضع الموسيقى التصويرية وأعمال الجرافيك، ومن المقرر أن يسلم الحلقات إلى شركة سينرجى المنتجة للعمل خلال الأيام المقبلة .

تدور أحداث العمل حول شاب بسيط من منطقة شعبية ومتزوج من أيتن عامر، وتعيش حماته معهما فى المنزل، وهى إنعام سالوسة، ولديه 4 شقيقات بنات هن: هبة مجدى وميرنا نور الدين ورانيا شاهين وألحان المهدى، وتواجه العائلة العديد من المواقف فى حياتهم.

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مسلسل "طلقة حظ" تأليف إيهاب بليبل، وإخراج أحمد خالد أمين، وإنتاج شركة "سينرجى"، وبطولة مصطفى خاطر، أيتن عامر، هبة مجدى، محمد أنور، خالد أنور، إيمى سالم، ميرنا نور الدين، رانيا شاهين، وياسر الطوبجى، أحمد ماهر، إنعام سالوسة، محمود حافظ وحسنى شتا ومحمود فارس.