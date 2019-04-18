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شكرا لقرائتكم خبر عن بدعاء لها ولوالدها.. حنان ترك تعود إلى السوشيال ميديا بعد فيلم النداهة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقب انتهاء الفنانة حنان ترك، من تسجيل فيلم النداهة، تعود مرة أخرى إلى عالم السوشيال ميديا بـ"بوست" دعاء لها ولوالدها بعد فترة طويلة من الغياب، وخاصة عقب قرار اعتزالها الفن.
الفنانة حنان ترك ، نشرت مجموعة من الصور من طفولتها وصورة لوالدها، وعلقت قائلة: "اللَّهُمَّ اغْفِرْلِي وَلِوَالِدَيَّ، رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا".
حنان ترك
يذكر أنه قد انتهت الفنانة حنان ترك والفنان هاني عادل من تسجيل فيلم "النداهة"، وهو أول دراما صوتية تعرض في صالات عرض جماهيرية في مصر والعالم العربي.
أحداث الفيلم مستوحاة من أسطورة "النداهة" الشهيرة في القصص الشعبية المصرية، حيث يقوم هاني عادل بدور الطبيب هارون الذي يحاول كشف غموض مقتل حبيبته فريدة – حنان ترك – في قرية ريفية يسيطرعليها طبيب فاسد مع عمدة القرية، حيث تدور الأحداث في إطاررعب وتشويق مع أجواء من الرومانسية بين هارون وفريدة والفيلم من تأليف وإخراج خالد المهدي.
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