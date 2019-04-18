شكرا لقرائتكم خبر عن عصام كاريكا: مش هسيب حقى من ياسمين نيار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المطرب والملحن عصام كاريكا فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أنه لن يترك حقه من المطربة الجزائرية ياسمين نيار التى قامت بالنصب عليه فى 5 آلاف دولار بعد الانتهاء من تسجيل أغنية تحمل عنوان الواد الحريف، الأمر الذى اضطره إلى تقديم بلاغ ضدها ومنعها من دخول مصر.

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ونفى كاريكا تهديدها بالقتل كما ترددت بعض الأخبار قائلا: هذا الكلام ليس له أى أساس من الصحة.

يذكر أن المطربة الجزائرية ياسمين نيار، تقدمت بشكوى إلى نقابة الموسيقيين المصرية، ضد المحلن والمطرب عصام كاريكا، تتهمه فيها بالنصب عليها، وتعرضها للتهديد، والإبتزاز والتحرش من قبله، عقب اتفاقهما على التعاون في أغنية باللهجة المصرية.