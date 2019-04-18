شكرا لقرائتكم خبر عن ليلى علوى ضمن وفد للكشف عن مقبرة أثرية فى الأقصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحتفل الفنانة ليلى علوى، اليوم 18 أبريل، باليوم العالمى للتراث، حيث تكون ضمن الوفد الأثرى فى محافظة الأقصر، للكشف عن مقبرة جديدة.

وقالت الفنانة ليلى علوى: "18 أبريل الاحتفال باليوم العالمي للتراث هكون مع الوفد الأثرى والكشفي العالمى اللي بيضم د خالد عناني وزير الآثار لمدينة الأقصر والعميد أيمن الشريف رئيس المدينة، وغيرهما من الشخصيات العامة والمهتمة بتراث الآثار المصري والعالمي".



ليلى علوى

وأضافت: "الوفد هيقوم بزيارة لمدينة الأقصر المصرية الجميلة ذات التراث الإنساني الخالد والطبيعة الاستثنائية.. الاحتفال ده هيتم من خلاله الكشف عن مقبرة جديدة لسيدة من أشهر سيدات العصر الفرعوني وكذلك الإعلان عن الانتهاء من ترميم تمثال رمسيس الثاني الجديد".

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وتابعت: "وكمان تتضمن الزيارة تفقد مشروع طريق الكباش العالمي اللي بيتم التجهيز ليه حاليا بشكل ضخم وبمواصفات عالمية علشان يتم افتتاحه في القريب العاجل.. استنوا تفاصيل أكتر مهمة أنا سعيدة جدًا وإن شاء الله يوم ممتع".

وتحتفل وزارتا الآثار والسياحة اليوم الخميس، بيوم التراث العالمي في محافظة الأقصر، بحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي، وتبدأ الاحتفالية بإعلان وزارة الآثار عن كشف أثرى بالبر الغربى، كما ستقوم وزارة الآثار بإزاحة الستارعن تمثال الملك رمسيس الثانى بعد ترميمه وإعادة تنصيبه بمعبد الأقصر.