الكشف عن مقبرة جديدة.. ليلى علوي تكشف كواليس احتفالها باليوم العالمي للتراث

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مجدي:

أعلنت الفنانة ليلى علوي عن مشاركتها في الاحتفال باليوم العالمي للتراث، بمدينة الأقصر، وذلك عبر صفحتها الشخصية بموقع "إنستجرام".

ونشرت "ليلي" صورة لها بالأقصر، وعلقت عليها قائلة : "18 أبريل الاحتفال باليوم العالمي للتراث هاكون مع الوفد الأثري والكشف العالمي اللي بيضم د خالد عناني وزير الأثار لمدينة الأقصر والعميد أيمن الشريف رئيس المدينة وغيرهم من الشخصيات العامة والمهتمة بتراث الأثار المصري والعالمي".

"الوفد هيقوم بزيارة لمدينة الاقصر المصرية الجميلة ذات التراث الإنساني الخالد والطبيعة الاستثنائية .. الاحتفال ده هايتم من خلاله الكشف عن مقبرة جديدة لسيدة من أشهر سيدات العصر الفرعوني وكذلك الإعلان عن الانتهاء من ترميم تمثال رمسيس الثاني الجديد".

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وتتضمن الزيارة تفقد مشروع طريق الكباش العالمي اللي بيتم التجهيز له حاليا بشكل ضخم وبمواصفات عالمية علشان يتم افتتاحه في القريب العاجل .. استنوا تفاصيل اكتر مهمة أنا سعيدة جدًا".

يذكر أن الفنانة ليلى علوي تنتظر عرض فيلمها "التاريخ السري لكوثر"، الذي يشاركها في بطولته زينة وأحمد حاتم وفراس سعيد، ومن تأليف وإخراج محمد أمين.