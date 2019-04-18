لوجين عمران في المالديف ونسرين طافش بدون مكياج.. 10 لقطات لنجوم الفن في 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد- منال الجيوشي:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر صفحاتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

آسر ياسين

نشر الفنان آسر ياسين، عبر صفحته الرسمية بموقع إنستجرام، صورة له بحمام السباحة.

لوجين عمران

نشرت الإعلامية السعودية لوجين عمران، عبر صفحتها الرسمية بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها من جزر المالديف.

سارة نخلة

نشرت الفنانة السورية سارة نخلة، عبر صفحتها الرسمية بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها من ألمانيا.

رزان مغربي

نشرت الفنانة اللبنانية رزان مغربي، عبر صفحتها الرسمية بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها بفستان ذهبي أنيق.

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نسرين طافش

نشرت الفنانة السورية نسرين طافش، عبر صفحتها الرسمية بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها تظهر فيها بإطلالة طبيعية بدون مكياج.

لاميتا فرنجية

نشرت الفنانة اللبنانية لاميتا فرنجية، عبر صفحتها الرسمية بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها داخل منزلها.

ديانا حداد

نشرت الفنانة اللبنانية ديانا حداد، عبر صفحتها الرسمية بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها، حازت على إعجاب جمهورها ومتابعيها.

نيكول سابا

نشرت الفنانة اللبنانية نيكول سابا، عبر صفحتها الرسمية بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها احتفالا بأعياد الربيع.

ولاء الشريف

نشرت الفنانة ولاء الشريف، عبر صفحتها الرسمية بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها أمام شاطئ البحر.

نانسي عجرم

نشرت الفنانة نانسي عجرم، عبر صفحتها الرسمية بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها، تظهر فيها بلوك أنيق.