محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد- ضياء مصطفى: نشر موقع الخليج 365، أمس الأربعاء، عددا من الأخبار الفنية المتعلقة بطرح برومو مسلسل حدوتة مُرة وعودة حنان ترك لإنستجرام ورد عصام كاريكا على اتهامه بالتحرش وعودة محمد مهران لخطيبته. وإليكم تفاصيل ما تم نشره

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كانت هذه تفاصيل خبر النشرة الفنية| كاريكا يبرئ نفسه من التحرش ومفاجأة غادة عبد الرازق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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