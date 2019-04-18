بعد اعتذاره وتدخل نجوم الفن.. محمد مهران ينشر أول صورة مع خطيبته

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مجدي:

نشر الفنان الشاب محمد مهران، أول صورة تجمعه بخطيبته مي، على صفحته الخاصة بالإنستجرام، بعد عودته لها وقبولها اعتذاره.

وعلق "مهران" على الصورة الرومانسية قائلًا: "روحي.. أنا أحبك".

يذكر أن مهران نشر في وقت سابق فيديو عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك"، يعتذر خلاله لخطيبته "مي" من خارج الوسط الفني.

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وقال مهران، خلال الفيديو: "إنتي وقفتي جنبي كتير، وأنا غلط في حقك، أنا اَسف إنتي أحلى وأطيب وأجمل وأجدع بنت، أنا روحي متعلقة بروحك"، وأنهى تعليقه قائلاً "شكراً لكل واحد ساعدني إني أقول لمي إني بحبها".

وأظهر الفيديو مهران نادماً على ما بدر منه في حق خطيبته على الرغم من عدم توضيحه، ليفاجئ متابعي الفيديو بعدد من نجوم مسلسله "أبو العروسة 2" وهم يطالبون مي بالعفو والسماح عن مهران، منهم سيد رجب، محمد علي رزق، ولاء الشريف، محمد عادل، وأسماء أبو اليزيد.​