بالفيديو.. وعد تصدم الجميع بهجوم غير مسبوق على هؤلاء:كاذبين

شنت الفنانة السعودية وعد هجوماً قاسياً على من يعرفوا بمشاهير مواقع التواصل الاجتماعي، واصفة اياهم بالكاذبين، ما اثار ضجة كبيرة بين متابعيها.

ونشرت وعد مقطع فيديو على سناب شات قالت فيه “قاعدة افكر بمشاهير السوشيال ميديا، طبعا أقصد غير المطربة ولا الممثلة ولا المذيعة، كيف يضعون المكياج كل يوم، ويلبسون ويتميلحوا، ويكذبون، كيف يقدروا يتحملوا، طبعا أنا ما أتابع ولا أحد منهم بس فيديوهاتهم تطلع بالصفحات العامة”.

وأضافت: “ليش ما يكونوا طبيعيين، ليش ما يحسسوا الناس الي متعقدين منهم خاصة الجيل الصغير والمراهق واللي تعبان منهم واهاليهم تعبانين عليهم، الأمهات والآباء قاعدين يفهموا بناتهم وابنائهم يا ابن الحلال هاد يكذب عليك ماهيك الحياة”.

اثار كلام وعد ضجة كبيرة بين المشاهدين الذين عبروا عن سعادتهم بكلامها واثنوا عليه واعتبروا ان هذا الجيل بات مختلفاً لناحية التفكير بسبب ما يعرف بالفاشينستات.