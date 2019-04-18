شعبان عبدالرحيم ومصطفى كامل يحييان مؤتمرًا جماهيريًا حول التعديلات الدستورية

أحيا المطربان الشعبيان مصطفى كامل وشعبان عبدالرحيم، مؤتمرًا جماهيريًا نظمه النائب عبدالرحيم علي عضو مجلس النواب، مساء اليوم؛ حول أهمية المشاركة الشعبية في استفتاء التعديلات الدستورية، المقرر عقدها من 20 إلى 22 أبريل المقبل.

جاء ذلك بنادي بين السرايات، لمناقشة التعديلات الدستورية والحث على المشاركة، وبحضور كبير وحاشد للمواطنين.

وشارك النائي عبدالرحيم علي، المطرب مصطفى كامل في أغنية "تسلم الأيادي"، وذلك وسط تفاهل أهالي دائرته.

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وشارك في المؤتمر، عدد من الخبراء الدستوريين، على رأسهم الفقيه الدستوري الدكتور صلاح فوزي، والمستشار محمد الشناوي نائب رئيس المحكمة الدستورية الأسبق.

وكان مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، قد وافق أمس الثلاثاء على 12 مادة اقتُرحت للتعديل بالدستور المصري، وذلك بأغلبية كبيرة.