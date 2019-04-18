هل قصد أحمد سعد سمية الخشاب بأغنيته «ناس مارعيتش الأصول»؟.. الفنان يجيب

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

بعد طلاقه للفنانة سمية الخشاب، شارك الفنان المصري أحمد سعد، متابعيه عبر صفحته الشخصية بموقع “إنستجرام”، بفيديو لأغنية جديدة يستعد لطرحها خلال الفترة المقبلة.

وجاء في كلمات الأغنية: “ناس مارعيتش الأصول كدابين مطمرش فيهم، خدوني سكة للوصول يالله عادي الله يجازيهم”، وهو الأمر الذي اعتبره جمهوره ردًا على تصريحات الفنانة سمية الخشاب، حول ضربه لها وغيرته منها.

سعد خرج عن صمته ليؤكد أنه لم يقصد سمية الخشاب بهذه الأغنية، حيث قال: “الأغنية من ضمن ألبومي الجديد المقرر طرحه في الصيف، ولم أقصد به أي إساءة لأحد، ومش معنى إني انفصلت فكل شيء موجه للطرف الآخر”.

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الفنان المصري أضاف: “انتهيت من 80% ‏من أغاني الألبوم ويتبقى واحدة، وسأدخل في مرحلة الميكساج لطرحه في موسم الصيف”.

وكانت سمية الخشاب، قد قالت خلال لقائها في برنامج «الحكاية»، مع الإعلامي عمرو أديب، والمذاع عبر فضائية «mbc مصر»، عن أسباب انفصالها عن أحمد سعد: «لمدة عامين لم أقدم أي عمل فني جديد، وفي أسبوعين فقط بعد طرح أغنيتي “بتستقوى عليها”، حصدت الكثبر من التكريمات وتعاقدت على الكثير من الأعمال الفنية».

وكشفت خلال الحلقة أن الكثير من أصدقائهما حاول التدخل للصلح بينهما، ولكن هذا الأمر كان صعبًا فالعقل اختار، مؤكدة أنها لا تعلم ما يحمله المستقبل لأنه كله بيد الله.