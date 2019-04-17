محمد رمضان متّهم مجددًا بالسرقة

متابعة بتجـــــــــــرد: تقدم الملحن زياد أشرف الجيوشي ، ببلاغ رسمي إلى مركز شرطة العجوزة، ضد الفنان المصري محمد رمضان ، يتهمه فيه بسرقة لحن أغنية “القمر” التي طرحها مؤخراً.

ويشير البلاغ الى أن رمضان سرق لحن أشرف الجيوشي، والمسجل في المصنفات الفنية تحت إسم “زمان كان في صحاب”.

وذكر الجيوشي في بلاغه أن اللحن تمت سرقته، من صفحة على احد مواقع التواصل الإجتماعي، بتاريخ 4 آب/أغسطس عام 2018.

يُذكر أن رمضان يخوض الموسم الرمضاني المقبل، بمسلسل “زلزال”، من تأليف عبدالرحيم كمال، وإخراج إبراهيم فخر، ويشارك في بطولته ماجد المصري، نسرين أمين، حلا شيحة، هنادة مهنى، وأحمد صيام.