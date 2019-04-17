محمد صلاح بين أكثر الشخصيات تأثيرًا في العالم

متابعة بتجـــــــــــرد: كشفت مجلة Time الأميركية عن قائمة بأكثر الأشخاص تأثيرًا في عام 2019 والتي ينتظرها الجمهور في هذه الفترة من كل عام .

وقد تصدّر لاعب كرة القدم المصري محمد صلاح في نادي ليفربول الإنجليزي غلاف المجلة بسبب إنجازاته في مجال الرياضة، والشعبية الجماهيرية الكبيرة التي حقّقها بين الناس.

وتمّ أيضًا اختيار النجمة العالمية تايلور سويفت والنجمة ساندرا أوه، من ضمن أكثر 100 شخصية مُؤثّرة في عام 2019. كما وجاء اختيار الممثل العالمي رامي مالك من جذور مصرية من ضمن الأسماء الأكثر تأثيرًا، بالإضافة إلى المُمثّل والمصارع العالمي دوين جونسون.

هذا وجاءت ضمن قائمة “الشخصيات الأكثر تأثيرًا” أيضًا ميشال أوباما ، زوجة الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما والنجمة ليدي غاغا.