تفاصيل زيارة ميغان ماركل إلى الهند بالساري والبيندي

متابعة بتجـــــــــــرد: انتشر مقطع فيديو اليوم يكشف عن تفاصيل رحلة دوقة ساسكس، ميغان ماركل، إلى دلهي ومومباي، والتي قامت بها في عام 2017، لتسليط الضوء على قضايا المساواة بين الجنسين، ومشاكل وصول الفتيات إلى التعليم، وذلك خلال فترة الشائعات التي أطلقت عن علاقتها بالأمير هاري.

وبحسب صحيفة “ميرور” البريطانية، فإن تلك الزيارة جاءت في إطار عمل ميغان الخيري مع مؤسسة World Vision الخيرية، التي تعمل على تغيير حياة أفقر أطفال العالم.

زارت “ميغان” خلال الرحلة إحدى المدارس، وهناك قالت أمام الكاميرات: “ما وجدناه هو أن التسجيل في هذه المدرسة ارتفع ثلاث مرات بمجرد بناء المراحيض، حتى تتمكن الفتيات من الوصول إلى مرافق النظافة أثناء تواجدهن في المدرسة”.

وتحدثت ميغان عن إجبار بعض الفتيات على ترك المدرسة لأن المدارس لا يوجد بها مراحيض، ففي الهند نصف المدارس فقط بها مراحيض وأكثر من 110 ملايين فتاة مراهقة في الهند معرضة لخطر التسرب من المدارس.

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يذكر أن “ميغان” ركزت على قضايا الفتيات والنساء وحق وصول الجميع إلى التعليم خلال فترة زواجها من الأمير هاري، كما سبق وظهرت وثائق رحلتها إلى رواندا التي قامت بها في عام 2016 بخصوص الأمر نفسه، ولكن لم يتم الكشف عن وثائق زيارتها إلى الهند سوى بعد أن نشرت المؤسسة الخيرية لقطات تلك الزيارة.

وأتاح إصدار اللقطات اليوم، التي يعود تاريخها إلى أكثر من عامين، فرصة لتسليط الضوء على عمل ميغان الخيري السابق بينما تأخذ استراحة من الواجبات الملكية قبل ولادة طفلها الأول.