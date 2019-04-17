أمل العوضي تكشفُ جنس واسم مولود دانة الطويرش.. فماذا فعل زوج الأخيرة؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أعلنت الفنانة الكويتية أمل العوضي عن جنس واسم مولود صديقتها الفاشينيستا دانة الطويرش، خلال تواجدهما في إحدى الأماكن التي لم تتضح هويته، وكانت برفقتهما صديقة أخرى.

وقالت "العوضي" عبر مقطع الفيديو الذي وثّقته من خلال حسابها على "سناب شات"، إن دانة حامل ببنت، وأطلقت عليها اسم "عذبة".

وأكّدت الفنانة الكويتية أن دانة بالنسبة لها من بين أفضل الصديقات اللاتي تُحبّهم، ومعجبة بشخصيتها، لذلك تتواصل معها باستمرار للاطمئنان عليها.

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وتمنّت أمل في رسالتها إلى دانة السعادة الدائمة، والتوفيق في حياتها، مؤكدةً أن حياتها ستتغيّر إلى الأفضل بعد قدوم "عذبة"، خاصةً وأنها ترى في ولادة البنت بركة، مبديةً في نفس الوقت إعجابها باسم الطفلة.

وحظي الفيديو بتفاعل واسع من جمهور النجمتين الكويتيتين، فأرسلوا التهاني والتبريكات للفاشينيستا الكويتية، متمنينَ أن تعيش بهناء بعد قدوم ابنتها، وأن تكون حياة "عذبة" في غاية المحبة والراحة.

ويبدو أن زوج دانة الطويرش استغلّ تفاعل الجمهور مع فيديو جنس المولود، فنشر مقطع فيديو آخر قديم، يُوثّق لحظة خطوبتهما، في أجواء من الرومانسية، حيث قدّم لها خطيبها الخاتم، فظهرت دانة في حالة من الخجل والفرح، ثم قامت باحتضانه.