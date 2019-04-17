قرصنة الحلقة الأولى من الموسم الأخير لـ"صراع العروش"

بدأ عرض الموسم الأخير من مسلسل "صراع العروش"، هذا الأسبوع، بعد ما يقارب عامين من الترقب.

وتجهز عشاق المسلسل في جميع أنحاء العالم، يوم الأحد، لمشاهدة "وينترفيل"، الحلقة الأولى من الموسم الثامن والأخير من المسلسل، لكن يبدو أن غالبية المشاهدين حصلوا على الحلقة بشكل غير قانوني.

وكشفت بيانات جديدة من "MUSO"، وهي الهيئة العالمية المعنية بالقرصنة الرقمية، أن الحلقة تمت قرصنتها 54269110 مرات، خلال الساعات الـ24 الأولى من العرض الأول، وكشفت الأرقام الرسمية لشبكة "HBO" الأميركية أن 17.4 ملايين فقط شاهدوا الحلقة الأولى بطريقة قانونية.

وبتعمق أكثر في النتائج، كشفت "MUSO" عن أكثر البلدان التي بثت الحلقة بشكل غير قانوني، والتي كانت الهند والصين في الصدارة، تليها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة ونيجيريا.

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