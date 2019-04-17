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شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو .. "مقلب" من بائع آيس كريم لرجاء الجدوى فى دبى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دائما ما تحرص الاعلامية بوسى شلبى، على توثيق بعض اللحظات مع الفنانين فى المحافل الفنية، وأيضا اللحظات الخاصة للفنانين أثناء المهرجانات أو السفريات الفنية، حيث تقوم بتصوير "كواليس" خاصة وتنشرها على صفحتها عبر "إنستجرام".
بوسى شلبى نشرت مجموعة من الفيديوهات أثناء تواجدها فى دبى مع مجموعة من الفنانين، من بينهم محمد فؤاد وعبير صبرى ورجاء الجدوى، حيث تضمنت الفيديوهات، مقطع أثناء شراء الفنانة رجاء الجداوى وعبير صبرى "الايس كريم" من أحد الباعة الماهرين فى استخدام أدواته.
رجاء الجداوى وعبير صبرى
جانب من الفيديو
بائع الآيس كريم
رجاء الجداوى وعبير صبرى
البائع قام بمداعبة الفنانة رجاء الجداوى، وأوهمها بوضع قطعة كبيرة من الآيس كريم، الأمر الذى أدهشها، وأثار ضحك كل من بوسى شلبى وعبير صبرى، ليعود مجددا فى منحها الايس كريم بعد هذا المقلب.
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