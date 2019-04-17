شكرا لقرائتكم خبر عن هل برادلي كوبر تخلي عن ليدي جاجا وتجاهل "حبها له"..اعرف القصة كاملة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - زعمت إحدى المواقع أن النجم العالمي "برادلي كوبر" تجاهل تماما حب ليدي جاجا له، وأنهي علاقته بها، وهو ماتبين فى النهاية أنه شائعة سخيفة انتشرت بكثافة خلال الساعات القلية الماضية، و أكد موقع " جوسيب كوب" أنها في الحقيقة قصة وهمية ، وذلك بعد التواصل مع المتحدثين باسم النجمين حيث نفوا من الأساس أكثر من مرة وجود قصة حب تجمعهما.

بدأت الشائعة بنشر موقع " Woman's Day Australia " تقرير أن برادلي كوبر أنهي تماما علاقته الرومانسية بالمغنية المثيرة للجدل "ليدي جاجا "و التي نالت عدد من جوائز الأوسكار عن الفيلم الذي قدماه معا " A Star Is Born " .

وقال مصدر للموقع أن ليدي جاجا كانت تتوقع أن كوبر يستعد الآن لينهي علاقته بصديقته السوبر موديل "إيرينا شايك" لكن بدلاً من ذلك "هجر" برادلي المغنية الشهيرة، وأشار المصدر أن ليدي جاجا استطاعت وبشجاعة أن تظهر للعالم كله مدي حبها لبرادلي كوبر لكنه تخلي عنها .