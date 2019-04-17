بالفيديو.. مي كساب تطرح كليب أغنية "متغيرة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مجدي: طرحت المطربة مي كساب، أغنيتها الجديدة "متغيرة" على طريقة الفيديو كليب، عبر قناتها الرسمية بموقع الفيديوهات "يوتيوب". أغنية "متغيرة" ضمن أغاني ألبومها "أنا لسه هنا"، كلمات محمد عاطف، والحان رامي جمال، وتوزيع أوكا، والكليب من إخراج عمر زكي.

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