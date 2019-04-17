كريم محمود عبدالعزيز يعلن عن أغنية جديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-الخليج 365: نشر الفنان كريم محمود عبدالعزيز ,عبر حسابه الشخصى بموقع "إنستجرام " صورة البوستر الدعائى لأغنيته الجديدة " صيتى سمع "، المقرر طرحها قريبآ . وعلق كريم على البوستر "قريبًا.. أغنيتى الجديدة "صيتى سمع ". يذكر أن كريم محمود عبدالعزيز سيعرض له في رمضان مسلسلي "هوجان" مع محمد إمام، و"شقة فيصل" مع صلاح عبدالله.

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