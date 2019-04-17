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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
عادت الفنانة المثيرة للجدل حنان ترك إلى مواقع التواصل الاجتماعي، وتحديدًا الإنستجرام بعد فترة غياب استمرت عدة أشهر منذ أن قامت بحذف كل صورها القديمة.
ونشرت حنان مجموعة لقطات من طفولتها، وصورة مع والدها، وعلقت على الصورة قائلة: " اللَّهُمَّ اغْفِرْلِي وَلِوَالِدَيَّ، رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا".
يذكر أن الفنانة حنان ترك بدأت مؤخرًا تصوير فيلم "النداهة"، بطولة هاني عادل، وعمرو القاضي، ومن تأليف وإخراج خالد المهدي.
كانت هذه تفاصيل خبر صورة| بدعاء ولقطات نادرة تجمعها بوالدها.. حنان ترك تعود لـ"إنستجرام" من جديد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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