تعرف على موعد عرض "3 أيام في الساحل" بالسعودية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-محمد مجدي:
كشف المخرج مجدي الهواري، المشرف الفني على مسرحيات "كايرو شو"، عن موعد عرض "3 أيام في الساحل" بالسعودية.
وقال "الهواري" في تصريحات خاصة لمصراوي: " أن المسرحية ستعرض في يونيو المقبل في أول عرض لها خارج مصر"
مضيفًا "المسرحية ستعرض في عدد من الدول العربية بعد السعودية، كما أن هناك اتفاق على عرضها بأوروبا ولكن لم نحسم موعيد العرض حتى الاَن"
وعبر "الهواري" عن سعادته بتلك الخطوة، مؤكدًا على أهميتها في استعادة مصر ريادتها الفنية من جديد، من خلالها تصديرها لكل أشكال الفنون.
"3 أيام في الساحل"، بطولة محمد هنيدي، محمد محمود، أحمد فتحي، وندا موسى، وبيومي فؤاد، ومحمد ثروت، وسامية طرابلسي، ومها أبو عوف، ومحسن منصور، من تأليف حاتم حسين، وإخراج مجدي الهواري.
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