حسام الحسيني عن محمد رمضان: "عقله سم"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: عبر المخرج حسام الحسيني نجل الفنانة نهال عنبر عن إعجابه بالفنان محمد رمضان، ونشر حسام صورة تجمعه برمضان، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام". وعلق الحسيني ، على الصورة قائلًا: " الراجل ده قلبه من أطهر القلوب، و عقله سم سم بطريقة حلوة طبعا، وعنده طاقة إيجابية رهيبة معدية ولو عايزين تعرفو ليه بقينا إخوات مش بس صحاب عشان إحنا مشتركين في حاجة واحدة و هي طاقة حلوة بس". يذكر أن المخرج حسام الحسيني أخرج كليب "الملك"، للفنان محمد رمضان.

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