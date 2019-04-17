فيديو| مي كساب تنشر برومو أغنيتها "متغيرة" وتكشف عن موعد طرحها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مجدي: كشفت المطربة مي كساب، عن البرومو الدعائي لكليب أغنيتها الجديدة "متغيرة" ضمن أغاني ألبومها "أنا لسه هنا"، عبر حسابها بموقع "إنستجرام". وكشفت عن موعد طرح الفيديو، إذ كتبت: "استنوا كليب متغيرة من ألبوم أنا لسه هنا النهارده". يذكر أن مي كساب تشارك في مسلسل "اللعبة"، المقرر عرضه ضمن السباق الرمضاني المقبل، ومن بطولة شيكو، هشام ماجد، مي كساب، سامي مغاوري، ومن تأليف فادي أبو السعود، وإخراج معتز التوني.

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