شاروخان في الصين وجمهوره يستقبله بحفاوة

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 17 أبريل 2019 10:33 مساءً - وصل نجم بوليوود شاروخان Shah Rukh Khan اليوم 17 نبسان/أبريل إلى العاصمة الصينية بكين، لحضور مهرجان بكين السينمائي الدولي التاسع ، حيث كان جمهوره في استقباله لحظة وصوله إلى مطار بكين.



ولهذا غرّد شاروخان على حسابه الخاص في تويتر بالقول: "إنه الاستقبال الحافل والرائع من جمهوري الحبيب في بكين...شكرًا لكم على الورود الجميلة، والقبلات الحارة، والهدايا المميزة، أنا ممتنّ لكم جميعًا."

Wherever he goes, he gets maximum love ❤️ World's biggest superstar Shah Rukh Khan pic.twitter.com/155e5iE7lL