شاروخان في الصين وجمهوره يستقبله بحفاوة

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 17 أبريل 2019 10:33 مساءً - وصل نجم بوليوود شاروخان Shah Rukh Khan اليوم 17 نبسان/أبريل إلى العاصمة الصينية بكين، لحضور مهرجان بكين السينمائي الدولي التاسع ، حيث كان جمهوره في استقباله لحظة وصوله إلى مطار بكين.



ولهذا غرّد شاروخان على حسابه الخاص في تويتر بالقول: "إنه الاستقبال الحافل والرائع من جمهوري الحبيب في بكين...شكرًا لكم على الورود الجميلة، والقبلات الحارة، والهدايا المميزة، أنا ممتنّ لكم جميعًا."

Wherever he goes, he gets maximum love ❤️ World's biggest superstar Shah Rukh Khan pic.twitter.com/155e5iE7lL — SRK Universe (@SRKUniverse) April 17, 2019

وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي على تويتر مجموعة من الفيديوهات، تُظهر الاستقبالات الحافلة بشاروخان، حيث يظهر جمهوره وهو يصرخ بحفاوة مشيدًا بممثله المفضل.شاروخان البالغ من العمر 53 عامًا، يأتي في زيارته إلى بكين الصينية مع نهاية فيلمه الأخير" Zero " 2019

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وسيشارك شاروخان في مؤتمر حواري يشرح فيه كيفية خلق فرص لتعزيز التعاون السينمائي بين الهند والصين، إلى جانب إيجاد طرق لتطوير الأفلام الصينية والهندية.



ومن الواضح أنّ فيلم "Zero" للمخرج السينمائي الأسطوري Satyajit Ray، انضم إلى قائمة الأفلام الفائزة في مهرجان بكين السينمائي الدولي الأول.

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وصرّح Aanand L Rai مخرج فيلم "Zero" بعد اختيار فيلمه الأفضل في مهرجان بكين السينمائي، بالقول: "الفيلم مميز للغاية بالنسبة لنا، وهذا الخبر مشجع للغاية، وآمل أن يستمتع الجمهور هناك بالفيلم."



يشار إلى أنّ النجمتين كاترينا كيف Katrina Kaif وانوشكا شارما Anushka Sharma تشاركان شاروخان البطولة في فيلم "Zero".