ياسمين صبري "خياطة" في مسلسها الرمضاني

نشرت الفنانة ياسمين صبرى، عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، بوستر جديد لها من مسلسلها الجديد "حكايتى" والذى من المقرر أن يعرض فى رمضان المقبل، وتصدرت ياسمين البوستر بمفرده وظهرت فى من المقرر أن يعرض فى رمضان المقبل، وتصدرت ياسمين البوستر بمفرده وظهرت فىالبوستر وهى تمارس مهنة الخياطة. يذكر أن المسلسل من تأليف محمد عبدالمعطي وإخراج أحمد سمير فرج، ويشارك في بطولته وفاء عامر، نهال عنبر، أحمد حاتم، وأحمد صلاح حسني.

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